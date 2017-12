Radwanska é eliminada por americana nas quartas de final na China

A polonesa Agnieszka Radwanska está fora do Torneio de Shenzhen, na China. Nesta quinta-feira, a número 3 do mundo foi eliminada nas quartas de final do evento preparatório para o Aberto da Austrália ao perder para a norte-americana Alison Riske por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 3/6 e 6/0, em 1 hora e 41 minutos.

O confronto desta quinta foi a reedição da final da edição de 2016 da competição chinesa e teve ares de vingança para Riske, afinal, foi Radwanska quem deixou Shenzen com a taça de campeã no ano passado. Agora, a polonesa sofreu a sua primeira derrota em três duelos com a norte-americana e está eliminada.

Riske teve um ótimo início de partida e abriu 5/0. Radwanska ainda esboçou uma reação, mas foi batida na primeira parcial por 6/2, só se recuperando na segunda, quando triunfou por 6/3. No terceiro set, porém, a norte-americana aplicou um "pneu" e avançou no evento chinês.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Nas semifinais do Torneio de Shenzhen, Riske terá pela frente a italiana Camila Giorgi, a número 81 do mundo, que nesta quinta-feira superou a chinesa Qiang Wang, a 71ª colocada no ranking, por 6/0 e 6/2.

A outra semifinal do evento chinês também está definida. Nesta quinta, a britânica Johanna Konta, a número 10 do mundo, superou a checa Krystina Pliskova, 60ª colocada no ranking, por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 6/7 (11/13) e 6/3, em 2 horas e 12 minutos. Sua próxima rival também será uma tenista da República Checa, Katerina Siniakova, a número 52 do mundo, que venceu a sérvia Nina Stojanovic (142ª) por 6/3 e 6/4.