Radwanska e Na Li vencem na estreia em Roland Garros

Radwanska converteu seis de 14 break points e teve o seu serviço quebrado apenas uma vez. Além disso, a polonesa fez 13 winners, cinco a menos do que a israelense, que cometeu 24 erros não-forçados contra apenas oito da número 4 do mundo. Classificada, Radwanska vai enfrentar a norte-americana Mallory Burdette na segunda rodada de Roland Garros.

Campeã em 2011 do Grand Slam parisiense, a chinesa Na Li teve algum trabalho, mas avançou para a segunda rodada. Nesta segunda, a número 6 do mundo superou a espanhola Anabel Medina Garrigues, 68ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, em 1 hora e 44 minutos.

Na Li oscilou na partida desta segunda. A chinesa abriu 5/1 no primeiro set, perdeu o seu saque, mas acabou vencendo por 6/3. Na segunda parcial, levou 2/0, virou para 4/2, cedeu o empate em 4/4, mas fechou em 6/4. A adversária de Na Li na segunda rodada de Roland Garros será a norte-americana Bethanie Mattek, 67ª colocada no ranking da WTA, que superou a espanhola Lourdes Dominguez Lino (6/4 e 6/1).

A italiana Roberta Vinci triunfou com facilidade na sua estreia em Roland Garros. A número 15 do mundo superou a francesa Stephanie Foretz, 126ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/0, em 53 minutos. Sua oponente na segunda rodada em Paris será a casaque Galina Voskoboeva.

A espanhola Carla Suárez Navarro se garantiu na segunda rodada de Roland Garros ao vencer a romena Simona Halep por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/2 e 6/2, e agora vai enfrentar a norte-americana Shelby Rogers. Já a alemã Julia Goerges caiu na sua partida de estreia ao perder para a eslovaca Zuzana Kucova (7/6 e 6/0), que agora vai encarar a francesa Virginie Razzano. A sueca Johanna Larsson bateu a romena Monica Niculescu (6/2 e 6/3) e medirá forças com a romena Sorana Cirstea na segunda rodada.