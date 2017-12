Radwanska elimina chinesa e vai à semifinal do Torneio de Shenzhen

Cabeça de chave número 1, Radwanska não teve maiores dificuldades para passar pela 110.ª colocada do ranking. Ela se mostrou mais regular no serviço, não cedeu nenhuma quebra para a adversária e confirmou três das quatro que teve a seu favor para arrancar para o triunfo.

Agora, a número 5 do ranking terá pela frente a alemã Anna-Lena Friedsam, 95.ª do mundo, que eliminou a checa Katerina Siniakova por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 2/6 e 6/1.

Na outra semifinal, o favoritismo está do lado de Timea Babos. A húngara, número 70 do mundo, derrotou a canadense Eugenie Bouchard por 2 sets a 0, com duplo 6/4. Agora, terá pela frente a norte-americana Alison Riske, 97.ª do ranking, que passou em três sets pela estoniana Anett Kontaveit: 6/1, 3/6 e 6/3.

AUCKLAND - No Torneio de Auckland, a cabeça de chave número 3, Caroline Wozniacki, mais uma vez confirmou seu favoritismo e avançou às semifinais. A número 17 do mundo não teve qualquer trabalho para eliminar nesta quinta-feira a romena Alexandra Dulgheru por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/0.

Agora, Wozniacki terá pela frente outra cabeça de chave, a norte-americana Sloane Stephens, quinta favorita do torneio, que eliminou a britânica Naomi Broady em dois sets: 7/6 (8/6) e 6/3. Na outra semifinal, a alemã Julia Goerges terá pela frente a austríaca Tamira Paszek.

BRISBANE - Ainda na Oceania, no Torneio de Brisbane, nada de grandes surpresas nas quartas de final. A cabeça de chave número 4, Angelique Kerber, eliminou a russa Anastasia Pavlyuchenkova por 2 sets a 0, com duplo 6/4, e agora duelará por uma vaga na final com a espanhola Carla Suárez Navarro, sexta favorita, que passou nas quartas pela norte-americana Varvara Lepchenko em três sets: 4/6, 6/4 e 7/5.

Quem também avançou às semifinais foi a bielo-russa Victoria Azarenka. A ex-número 1 do mundo atropelou a italiana Roberta Vinci por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/2. Ela enfrentará agora a norte-americana Samantha Crawford. Vinda do qualifying, a surpresa do torneio eliminou nas quartas a alemã Andrea Petkovic por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/0.