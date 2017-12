Radwanska sobe para o 4º lugar e Azarenka volta ao Top 20 do ranking da WTA

Radwanska ultrapassou a russa Maria Sharapova, que caiu para o quinto lugar, com 4.542. Mas a polonesa segue atrás da norte-americana Serena Williams, com 9.945 pontos, da romena Simona Halep, com 5.880 e que desistiu de jogar em Brisbane na semana passada por causa de uma lesão, e da espanhola Garbiñe Muguruza, que abandonou o seu jogo de estreia em Brisbane alegando estar contundida, com 5.200.

A checa Petra Kvitova (abandonou a estreia em Shenzhen, lesionada) é a sexta colocada, agora seguida pela alemã Angelique Kerber, que ascendeu três posições após ser vice-campeã do Torneio de Brisbane. A italiana Flavia Pennetta, já aposentada, continua na oitava posição, seguida da checa Lucie Safarova e da norte-americana Venus Williams, que caiu para o décimo lugar após ser eliminada na primeira rodada do Torneio de Auckland.

Ex-número 1 do mundo, a bielo-russa Victoria Azarenka voltou ao Top 20 do ranking da WTA após ser campeã do Torneio de Brisbane. Com a conquista, ela subiu 22 posições e agora está em 16º lugar no ranking. Já a norte-americana Sloane Stephens subiu do 30º para o 26º lugar depois de ser campeã do Torneio de Auckland.

Teliana Pereira continua sendo a única tenista brasileira entre as 100 melhores do mundo. A brasileira manteve a condição de número 46 do mundo mesmo após cair na estreia no Torneio de Brisbane na semana passada.

Confira a classificação atualizada do ranking da WTA:

1) Serena Williams (EUA), 9.945 pontos

2) Simona Halep (ROM), 5.880

3) Garbiñe Muguruza (ESP), 5.200

4) Agnieszka Radwanska (POL), 4.670

5) Maria Sharapova (RUS), 4.542

6) Petra Kvitova (RCH), 4.111

7) Angelique Kerber (ALE), 3.710

8) Flavia Pennetta (ITA), 3.621

9) Lucie Safarova (RCH), 3.590

10) Venus Williams (EUA), 3.511

11) Karolina Pliskova (RCH), 3.285

12) Carla Suárez Navarro (ESP), 3.175

13) Timea Bacsinszky (SUI), 2.954

14) Belinda Bencic (SUI), 2.900

15) Roberta Vinci (ITA), 2.855

16) Victoria Azarenka (BLR), 2.745

17) Madison Keys (EUA), 2.600

18) Caroline Wozniacki (DIN), 2.571

19) Sara Errani (ITA), 2.525

20) Elina Svitolina (UCR), 2.465

46) Teliana Pereira (BRA), 1.132