Radwanska supera chinesa e avança às semifinais em Sydney

A polonesa Agnieszka Radwanska está garantida nas semifinais do Torneio de Sydney, evento preparatório para o Aberto da Austrália. Nesta quarta-feira, a número 3 do mundo avançou em 1 hora e 19 minutos ao superar a chinesa Duan Yingying, a 103ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2.

Radwanska converteu cinco de dez break points e perdeu o seu saque duas vezes, o que acabou sendo suficiente para garantir a sua passagem para as semifinais em Sydney. Assim, conseguiu a sua segunda vitória neste início de temporada diante da chinesa, a quem já havia superado no Torneio de Shenzhen.

A sua próxima adversária em Sydney vai ser a checa Barbora Strycova. Nesta quarta, a número 19 do mundo avançou ao bater a dinamarquesa Caroline Wozniacki, a 20ª colocada no ranking, por 2 sets a 1, com parciais de 7/5, 6/7 (6/8) e 6/4, em 3 horas e 20 minutos.

O revés ampliou um jejum da ex-líder do ranking em Sydney, onde nos últimos sete anos nunca foi além das quartas de final. Isso em um duelo onde a temperatura atingiu 40ºC e em que Wozniacki reagiu no segundo set após estar perdendo por 5/2 e no seu tie-break por 5/0.

Tentando recuperar os melhores momentos da sua carreira, a canadense Eugenie Bouchard, número 49 do mundo, se garantiu nas semifinais do Torneio de Sydney ao vencer a russa Anastasia Pavlyuchenkova por 6/2 e 6/3. A próxima rival da canadense vai ser a britânica Johanna Konta, número dez do mundo, que bateu a russa Daria Kasaktina, 26ª colocada no ranking, por 6/3 e 7/5.

TORNEIO DE HOBART

Cabeça de chave número 1 do Torneio de Hobart, a holandesa Kiki Bertens, a número 22 do mundo, está classificada às quartas de final após vencer, nesta quarta-feira, a casaque Galina Voskoboeva por 6/1 e 6/4.

A surpresa do torneio preparatório para o Aberto da Austrália foi a queda da checa Lucie Safarova, vice-campeã de Roland Garros em 2015, que perdeu de virada para a japonesa Risa Ozaki por 2/6, 6/3 e 7/5. Também nesta quarta, a norte-americana Shelby Rogers e a ucraniana Lesia Tsurenko avançaram às quartas de final em Hobart.