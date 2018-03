Radwanska supera Dementieva e leva torneio de Moscou

A tenista polonesa Agnieszka Radwanska bateu a russa Elena Dementieva por 6/3 e 6/2 neste sábado e conquistou o título do torneio de Istambul, o terceiro de sua carreira no circuito da WTA. Radwanska, de 19 anos, superou a russa, primeira favorita, com mais facilidade que o esperado. A conquista se soma às de Estocolmo, em 2007, e Pattaya, este ano. CASABLANCA O francês Gilles Simon, vindo do qualifying, surpreendeu ao conquistar o torneio de Casablanca, pelo circuito da ATP, com uma vitória sobre seu compatriota Julien Benneteau por 7/5 e 6/2. Este é o terceiro título da carreira de Simon - ele venceu em Marselha e Bucareste, ambos no ano passado. Já Benneteau segue sem conquistas no circuito profissional masculino.