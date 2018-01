Radwanska supera jovem suíça e se sagra campeã em Tóquio Três meses após ser derrotada pela suíça Belinda Bencic na final de Eastbourne, a polonesa Agnieszka Radwanska obteve sua vingança neste domingo ao superar a tenista de 18 anos na decisão do Torneio de Tóquio. Com uma campanha impecável no Japão, a ex-número dois do mundo assegurou o título com um duplo 6/2 na final.