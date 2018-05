Radwanska vai à semifinal na Polônia e pega Cornet no Torneio de Katowice

POLÔNIA, Katowice - Ex-número 1 do mundo, Agnieszka Radwanska está na semifinal do Torneio de Katowice, jogado no seu país natal, a Polônia. Nesta quinta-feira, a terceira colocada no ranking mundial e primeira cabeça de chave da competição enfrentou a veterana austríaca Yvonne Meusburger, chegou a ficar atrás no placar, mas venceu com parciais de 6/4 e 6/1.

Depois de perder os dois primeiros games da partida, a polonesa conseguiu a quebra e empatou o set em 2/2. A igualdade seguiu até 3/3, quando Radwanska finalmente controlou o jogo. Venceu oito dos nove games seguintes e fechou o jogo numa quadra diferente. De quinta para sexta, as duas quadras montadas, lado a lado em um ginásio, deram lugar a uma só, no sentido contrário.

Na semifinal, Radwanska vai enfrentar a francesa Alize Cornet, número 22 do mundo, que nesta quinta-feira precisou de três sets para passar pela checa Klara Koukalova com parciais de 6/2, 0/6 e 6/2.

Na outra chave, a espanhola Carla Suarez Navarro despachou a eslovaca Magdalena Rybarikova com parciais de 6/2 e 6/3. Sua rival na semifinal será a italiana Camila Giorgi, apenas a número 69 do ranking mundial, que foi responsável pela eliminação da compatriota Roberta Vinci nas oitavas de final. Nas quartas, ela eliminou a israelense Shahar Peer.