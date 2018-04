Radwanska vence e pegará Ivanovic nas oitavas em Roland Garros

PARIS - Quarta cabeça de chave de Roland Garros, a polonesa Agnieszka Radwanska confirmou favoritismo com relativa tranquilidade nesta sexta-feira ao vencer a alemã Dinah Pfizenmaier por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, e garantir vaga nas oitavas de final do Grand Slam francês.

Com a vitória, Radwanska se credenciou para encarar na próxima fase a sérvia Ana Ivanovic, 14.ª pré-classificada e ex-líder do ranking mundial, que nesta sexta derrotou a francesa Virginie Razzano por 6/3 e 6/2.

A italiana Sara Errani, por sua vez, confirmou a sua condição de quinta cabeça de chave ao eliminar a alemã Sabine Lisicki por 6/0 e 6/4. Assim, foi às oitavas de final e terá pela frente agora a espanhola Carla Suárez Navarro, que eliminou a porto-riquenha Monica Puig com parciais de 6/4 e 7/5.

Outro duelo das oitavas de final definido nesta sexta irá reunir a alemã Angelique Kerber, oitava cabeça de chave, e a russa Svetlana Kuznetsova. A primeira delas seguiu em frente em Paris ao superar a norte-americana Varvara Lepchenko por 2 sets a 1, com 6/4, 6/7 (3/7) e 6/4. Já a tenista da Rússia despachou a sérvia Bojana Jovanovski com parciais de 6/4 e 7/6.

VINCI PEGARÁ SERENA

Um dos últimos jogos desta sexta em Paris definiu que a italiana Roberta Vinci, 15.ª cabeça de chave, será a adversária da norte-americana Serena Williams nas oitavas de final. Ela garantiu a chance de encarar a líder do ranking mundial ao superar a checa Petra Cetkovska por 2 sets a 1, com 6/1, 2/6 e 6/2.