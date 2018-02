Rafael Nadal avança e enfrenta Ferrero em Indian Wells Número dois do mundo, o tenista espanhol Rafael Nadal derrotou na noite desta segunda-feira seu compatriota Fernando Verdasco por 2 sets a 0, com duplo 6/4, em duelo válido pela terceira rodada do Masters Series de Indian Wells. Semifinalista no ano passado, o bicampeão de Roland Garros enfrentará nas oitavas-de-final o também espanhol Juan Carlos Ferrero, que passou pelo argentino Jose Acasuso por 4/6, 7/6 (10/8) e 6/4. Outro favorito que avançou foi o norte-americano Andy Roddick, que derrotou o belga Olivier Rochus por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/6 (7/5). Agora, o número três do mundo pegará nas oitavas o francês Richard Gasquet. Por sua vez, o norte-americano James Blake, vice-campeão no ano passado, decepcionou e foi eliminado pelo francês Julien Benneteau por 2 a 0, com parciais de 6/2 e 7/6 (7/1).