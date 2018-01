Rafael Nadal bate Cañas e fatura terceiro título em Barcelona Número dois do mundo, o tenista espanhol Rafael Nadal faturou neste domingo o título do ATP de Barcelona ao derrotar com tranqüilidade o argentino Guillermo Cañas, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4. Esta foi a terceira conquista de Nadal em Barcelona e a 20.ª taça da carreira. De quebra, foi a 72.ª vitória seguida do espanhol em quadras de saibro - ele não perde nesta superfície desde abril de 2005, quando caiu diante do russo Igor Andreev. Com essa conquista, Nadal assumirá na próxima segunda-feira a liderança da Corrida dos Campeões, ranking que mede o desempenho dos tenistas neste ano, ultrapassando o suíço Roger Federer, que lidera com folga o lista no de Entradas. Mathieu leva ATP de Casablanca Em outra final deste domingo, o tenista francês Paul-Henri Mathieu conquistou Torneio de Casablanca após derrotar o espanhol Albert Montañés por duplo 6/1. Foi o terceiro título do francês na carreira. Antes, ele havia vencido em Lyon e Moscou, ambos em 2002.