Rafael Nadal bate Stanilas Wawrinka em Madri e fatura 5º título no ano

MADRI - O espanhol Rafael Nadal deu mais uma demonstração do quanto está sendo espetacular o seu retorno ao tênis após sete meses de afastamento por causa de uma lesão no joelho. Neste domingo, o número 5 do mundo foi soberano e faturou o título do Masters 1000 de Madri ao derrotar na decisão o suíço Stanilas Wawrinka, 15º colocado no ranking da ATP, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4, em 1 hora e 11 minutos.

O título deste domingo é o quinto conquistado por Nadal desde a sua volta às quadras - antes, ele havia sido campeão em São Paulo, Acapulco, Indian Wells e Barcelona. O espanhol também disputou a final de todos os torneios que disputou nesta temporada, sendo vice-campeão em Viña del Mar e Montecarlo.

A vitória na decisão do Masters 1000 de Madri também confirmou o seu excelente retrospecto diante de Wawrinka. Foi o nono triunfo em nove duelos de Nadal com o suíço, que nunca venceu um set diante do espanhol.

Neste domingo, Nadal teve atuação impecável no primeiro set da final. O espanhol começou a partida em ritmo acelerado, conseguiu quebras de serviço no primeiro e terceiro games e abriu confortáveis 4/0. Assim, fechou a parcial em 6/2.

O segundo set foi mais equilibrado e sem quebras de saque nos seis primeiros games. No sétimo, Nadal conseguiu a quebra decisiva com uma dupla-falta de Wawrinka e só precisou confirmar o seu serviço mais duas vezes para fechar a parcial em 6/4 e o jogo, acompanhado na lotada Caja Mágica por Cristiano Ronaldo, em 2 sets a 0.

O título deste domingo é o terceiro de Nadal em Madri, onde já havia sido campeão em 2005 e 2010. Esta conquista foi a 55ª da sua carreira em 78 finais. Já Wawrinka segue sem possuir um título de Masters 1000 no seu currículo e viu uma série de nove vitórias, iniciada com a conquista do título do Torneio de Oeiras, ser encerrada.