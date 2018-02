Rafael Nadal derrota tenista alemão no Aberto da Austrália O tenista espanhol Rafael Nadal, número dois do mundo, derrotou nesta quinta-feira o alemão Philipp Kohlschreiber por 3 sets a 1, com parciais de 7/5, 6/3, 4/6 e 6/2, em duelo válido pela segunda rodada do Aberto da Austrália, competição que distribui cerca de US$ 15 milhões em prêmios. Para passar sobre Kohlschreiber, o espanhol precisou de muito esforço, já que o duelo avançou na madrugada australiana e só terminou na primeira hora da sexta-feira, o que é tradicional na competição - a partida teve cerca de 3h30 de duração. Na primeira rodada, o jogo entre o italiano Andreas Seppi e o norte-americano Bobby Reynolds acabou por volta das 4 horas da manhã de quarta-feira - fato que entrou para a história como a partida de Grand Slam a terminar mais tarde. Bicampeão de Roland Garros, a melhor participação do espanhol na Austrália aconteceu em 2005, quando ele chegou às oitavas-de-final. Agora, Nadal terá pela frente o suíço Stanislas Wawrinka, que bateu o chileno Paul Capdeville por 3 sets a 0, com parciais de 6/4, 6/3 e 6/2. Outro favorito a avançar foi o russo Nikolay Davydenko, cabeça-de-chave número três. Ele bateu o luxemburguês Gilles Muller por 3 a 0, com direito a "pneu" no segundo set. As parciais foram de 6/4, 6/0 e 6/3. Seu próximo adversário será o francês Fabrice Santoro. Por sua vez, o argentino David Nalbandian aplicou um triplo 6/4 no equatoriano Nicolas Lapentti. Agora, ele enfrenta o francês Sebastien Grosjean. Outros jogos da chave masculina James Blake (EUA) venceu Alex Kuznetsov (EUA) - 6/4, 6/1 e 6/2 Florian Mayer (ALE) venceu Andreas Seppi (ITA) - 5/7, 7/5, 6/2 e 6/2 Tommy Haas (ALE) venceu Ilija Bozoljac (SER) - 7/6 (7/3), 6/1 e 6/3 S. Grosjean (FRA) venceu O. Rochus (BEL) - 4/6, 6/1, 6/3, 4/6 e 6/4 Andy Murray (ESC) venceu F. Verdasco (ESP) - 7/6 (7/4), 7/5 e 6/4 Fabrice Santoro (FRA) venceu Arnaud Clement (FRA) - 6/2, 6/4 e 6/4 Robby Ginepri (EUA) venceu Mischa Zverev (ALE) - 6/4, 7/5 e 6/1 Lleyton Hewitt (AUS) venceu F. Dancevic (CAN) - 6/4, 6/4, 3/6 e 6/4 Dmitry Tursunov (RUS) venceu Max Mirnyi (BLR) - 6/2, 6/3 e 7/6 (7/4) J. Ignacio Chela (ARG) venceu J. Nieminen (FIN) - 6/3, 2/6, 6/4 e 6/4 Tomas Berdych (RCH) venceu Robert Smeets (AUS) - 6/3, 6/2 e 6/4 Fernando Gonzalez (CHI) venceu Juan Martin Del Potro (ARG) - 7/6 (9/7), 4/6, 6/7 (3/7), 6/4 e 4/0 (Del Potro se retirou por lesão)