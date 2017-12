Rafael Nadal despacha Hewitt e avança em Roland Garros

Tudo indicava uma parada difícil para o espanhol Rafael Nadal, mas o tenista número dois do mundo não teve grandes dificuldade para despachar o australiano Lleyton Hewitt por 3 sets a 0, com parciais de 6/3, 6/1 e 7/6 (7/5). Os dois primeiros sets foram muito fáceis para o espanhol, que quase não errava e via Hewitt com um péssimo aproveitamento do primeiro saque, o que facilitou as coisas para Nadal. No set seguinte as coisas pioraram para o australiano, que ganhou menos da metade dos pontos que disputou: 12 contra 28. E foi só no terceiro set que Hewitt resolveu jogar. O australiano foi para o tudo ou nada e passou a ser mais agressivo. Com isso chegou a ter um break-point, mas não aproveitou. Nadal acordou e no tie-break usou toda a sua força e categoria para garantir mais uma vez uma vaga às quartas-de-final do torneio em que é o atual bicampeão. Esta foi a terceira vitória do espanhol em sete duelos contra Hewitt, embora uma das derrotas tenha sido por abandono. Foi também a segunda seguida em 2007. O australiano, que deve manter a 16.ª colocação do ranking, e continuará tendo Roland Garros como único Grand Slam onde jamais foi ao menos à semifinal. Agora, Nadal encara o seu mentor, amigo e compatriota Carlos Moyá, que nesta segunda pessou pelo sueco Jonas Bjorkman. "Estou muito feliz pelo Carlos [Moya] chegar às quartas-de-final em Roland Garros, mas espero que pare por aí", brincou Nadal que acrescentou: "O jogo vale uma vaga nas semifinais e não haverá apostas desta vez, mas vamos jogar com muito respeito um pelo outro." Em outra partida desta segunda-feira, o russo Igor Andreev, 125.º colocado na ATP, surpreendeu e eliminou, de virada, o cipriota Marcos Baghdatis por 2/6, 6/1, 6/3 e 6/4. Agora, sua missão será bater a jovem sensação do circuito, Novak Djokovic. Na próxima fase, o russo tentará se vingar do sérvio. Ele foi derrotado pelo sexto do mundo há três semanas, logo na estréia do torneio de Estoril. (com Chiquinho Leite Moreira)