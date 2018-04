Rafael Nadal diz que chega com bom preparo físico ao US Open

O tenista espanhol Rafael Nadal disse que chega a Nova York com preparo físico além do esperado para o US Open, quarto e último Grand Slam da temporada.

"Acho que chego a Nova York muito melhor preparado que o esperado. Estou muito feliz de voltar a competir nesta cidade e agora tenho de treinar para chegar da melhor forma possível", comentou o número três do mundo sobre o torneio, que começa na segunda.

Usando uma roupa nas cores preta e amarela, escolhida especialmente para o torneio - uma homenagem aos populares táxis de Manhattan -, o espanhol participou de um ato com crianças em uma quadra montada na avenida Broadway, famosa pelos teatros que exibem superproduções de musicais.

Também fizeram parte do evento o suíço Roger Federer, atual número um do tênis mundial, a norte-americana Serena Williams, segunda do circuito feminino profissional, e o ex-tenista americano John McEnroe, um dos maiores nomes da história do esporte.

Mesmo brincando com Nadal, McEnroe mostrou irritação com a marcação de uma bola pela juíza Serena Williams e mandou uma bolinha para a transitada avenida.

Vencedora de 22 títulos de Grand Slam, entre eles 11 em simples,Williams espera boa participação em Flushing Meadows. Ela usará um vestido rosa nos seus jogos pelo quarto Grand Slam da temporada.