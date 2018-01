Rafael Nadal é campeão do Brasil Open Sensação do tênis internacional, o jovem talento espanhol Rafael Nadal, de apenas 18 anos, mostrou sua força de um touro miúra e conquistou o título do Brasil Open, ao derrotar o compatriota Alberto Martin por 2 sets a 1, num jogo em que comandou quando quis, como mostra as parciais de 6/0, 6/7 (7/2) e 6/1. Este é apenas o segundo troféu de ATP Tour de Nadal, que no ano passado ganhou o torneio de Sopoti, na Polônia. Numa quadra cheia, mesmo sem um brasileiro na final, Nadal deu a chance de o público ver de perto a eficiência de seu jogo, que fatalmente o levará as primeiras posições do ranking e a conquistas ainda mais marcantes no circuito internacional. Joga com a habitual consistência dos espanhóis e é muito mais rápido do que qualquer outro jogador de seu país. "Foi uma semana muito difícil e, por isso, acho que relaxei um pouco depois de estar vencendo por 6/0 e 4 a 0", explicou Nadal o fato de ter cedido o segundo set. "Por sorte voltei a 100% do meu jogo e posso agora festejar o meu segundo título de ATP. Viajo o ano todo, torneio a torneio e esta é a apenas a segunda vez que conquisto o troféu do campeão." Pelo título do Brasil Open, Nadal ganhou um prêmio de US$ 52 mil e ainda soma 175 pontos no ranking mundial, o que deverá levá-lo da 48ª posição para algo abaixo dos 40 do mundo.