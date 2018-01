Rafael Nadal é campeão em Montecarlo O tenista espanhol Rafael Nadal, de apenas 18 anos, conquistou neste domingo o título do Masters Series de Montecarlo, torneio que distribuiu US$ 2,7 milhões em prêmios. Na final, ele derrotou o argentino Guillermo Coria por 3 sets a 1, com parciais de 6/3, 6/1, 0/6 e 7/5. Este foi o 4º título na carreira de Nadal, e o mais importante de todos. Só nesta temporada, ele já tinha sido campeão no Brasil e em Acapulco - antes, ganhou em Sopot, em 2004. Além disso, foi vice no Masters Series de Miami, no último dia 3, ao perder a final para o suíço Roger Federer.