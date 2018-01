Rafael Nadal é eliminado em Wimbledon Durou pouco a aventura de Rafael Nadal na grama de Wimbledon. Atual campeão de Roland Garros, o tenista espanhol é um especialista nas quadras de saibro. E não resistiu ao jogo de Gilles Muller, de Luxemburgo, sendo eliminado na segunda rodada do torneio inglês. Cabeça-de-chave número 4 de Wimbledon, Nadal perdeu nesta quinta-feira por 3 sets a 1, com parciais de 6/4, 4/6, 6/3 e 6/4. Mas, aos 19 anos, ele garantiu que irá lutar até o final da carreira para ganhar um dia o torneio do Grand Slam disputado em Londres. Outro favorito eliminado nesta quinta-feira foi um tenista da casa, o britânico Tim Henman, cabeça-de-chave número 6 do torneio. Ele perdeu para o russo Dmitry Tursunov por 3 sets a 2, com parciais de 3/6, 6/2, 3/6, 6/3 e 8/6. Em outros jogos do dia, em Wimbledon, o argentino Guillermo Coria derrotou o belga Xavier Malisse por 3/6, 6/3, 7/5, 6/7 (3/7) e 6/4, o francês Richard Gasquet ganhou do belga Gilles Elseneer por 7/6 (9/7), 7/6 (7/3), 6/7 (3/7) e 6/2 e o checo Jiri Novak venceu o francês Fabrice Santoro por 6/1, 4/6, 7/6 (7/4) e 6/3.