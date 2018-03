Rafael Nadal é finalista em Roma O tenista espanhol Rafael Nadal comprovou mais uma vez que vive uma temporada espetacular. Neste sábado, saiu de uma situação complicada para vencer de virada o seu compatriota David Ferrer por 2 sets a 1 e, com isso, garantir sua vaga na final do Masters Series de Roma. As parciais foram de 4/6, 6/4 e 7/5, em 2h29 minutos de duração. Esta é a sexta final do espanhol no ano. Já ganhou quatro. Ao contrário de outras jornadas, Nadal esteve muito irregular e perdeu o primeiro com surpreendente facilidade. Apesar disso, não perdeu a confiança. A partir da segunda série, retomou o controle do jogo e confirmou o favoritismo. Mesmo assim não foi fácil. No 10º game do terceiro set, com 5/4, Nadal sacava para fechar o jogo. Chegou a estar com 40-0 de vantagem, mas Ferrer reagiu, quebrou o serviço do adversário empatando o jogo em 5/5. Só que quando precisou confirmar o seu serviço, Ferrer tremeu. Nadal foi para cima, devolveu a quebra e, em em seguida, fechou o jogo em 7/5 Na outra semifinal, ainda neste sábado, o argentino Guillermo Coria enfrenta o norte-americano Andre Agassi.