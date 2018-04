Rafael Nadal encosta em Roger Federer no ranking da ATP

Apesar de ter ficado com o vice do Masters Series de Paris, o tenista espanhol Rafael Nadal é um dos destaques do novo ranking da Associação de Tenistas Profissionais (ATP), atualizado nesta segunda-feira. Veja também: Nalbandian arrasa Nadal e fatura o Masters Series de Paris Desde que se tornou profissional, o espanhol aparece com a menor diferença para o líder Roger Federer. Agora, são apenas 995 pontos de vantagem do suíço, eliminado nas oitavas-de-final em Paris. Outro destaque da relação foi o argentino David Nalbandian, campeão em Paris, que retornou à lista dos 10 melhores do mundo. Ele agora é o nono da relação, com 1.775 pontos. Neste mês, acontecerá a Masters Cup de Xangai, que reunirá os oito melhores tenistas da temporada (Ranking da Corrida dos Campeões). Ranking de Entradas: 1.º Roger Federer (SUI) - 6.530 pontos 2.º Rafael Nadal (ESP) - 5.535 3.º Novak Djokovic (SER) - 4.470 4.º Nikolay Davydenko (RUS) - 2.725 5.º Andy Roddick (EUA) - 2.330 6.º David Ferrer (ESP) - 2.250 7.º Fernando González (CHI) - 1.905 8.º Richard Gasquet (FRA) - 1.830 9.º David Nalbandián (ARG) - 1.775 10.º Tommy Robredo (ESP) - 1.765 Ranking da Corrida dos Campeões: 1.º Roger Federer (SUI) - 1.306 pontos 2.º Rafael Nadal (ESP) - 1.107 3.º Novak Djokovic (SER) - 894 4.º Nikolay Davydenko (RUS) - 545 5.º Andy Roddick (EUA) - 466 6.º David Ferrer (ESP) - 450 7.º Fernando González (CHI) - 381 8.º Richard Gasquet (FRA) - 366 9.º David Nalbandian (ARG) - 355 10.º Tommy Robredo (ESP) - 353