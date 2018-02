Rafael Nadal garante estar 100% para o Aberto da Austrália Número dois do mundo, o tenista espanhol Rafael Nadal, que na última terça teve de deixar o ATP de Sydney por causa de uma contusão muscular, garantiu neste domingo que já está totalmente recuperado para disputar o Aberto da Austrália, que começa nesta segunda. "Voltei aos treinamentos e posso garantir que estou 100%", contou Nadal, que é bicampeão de Roland Garros. "Apesar do susto, a lesão não chegou a preocupar. Ela deve ter acontecido em função da falta de ritmo do início de temporada." No ano passado, Nadal não disputou o Aberto da Austrália por causa de uma lesão no pé esquerdo. "Por causa disso que esse Grand Slam é de grande importância para mim. É uma competição especial e eu preciso jogar bem. Pena que não tive mais tempo para fazer uma preparação melhor." Nadal estréia contra o norte-americano Robert Kendrick.