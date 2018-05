Rafael Nadal leva susto, mas triunfa na estreia em Montecarlo

MONTECARLO - Rafael Nadal levou um pequeno susto ao ter o seu saque quebrado logo no primeiro game do jogo contra o russo Teymuraz Gabashvili e depois ao ficar em desvantagem de 3 a 1 no set inicial em sua estreia no Masters 1000 de Montecarlo. Porém, confirmou o seu favoritismo de forma relativamente tranquila ao reagir e fechar a partida em 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/1, nesta quarta-feira.

Líder do ranking mundial, o tenista espanhol busca nada menos do que a sua décima final consecutiva no principado de Mônaco, sendo que ganhou oito títulos consecutivos do torneio realizado em quadra de saibro, entre 2005 e 2012, e foi vice-campeão no ano passado, quando caiu diante do sérvio Novak Djokovic.

Reinando como grande nome da competição monegasca há quase uma década, Nadal estreou direto na segunda rodada e com o triunfo desta quarta avançou às oitavas de final, fase em que terá pela frente Andreas Seppi. O tenista italiano seguiu em frente no torneio ao bater o espanhol Pablo Andújar por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/5), 5/7 e 6/4, em outro jogo já encerrado neste dia de confrontos.

No primeiro set da partida diante de Gabashvili, Nadal foi surpreendido ao ver o rival converter um break point já no primeiro game e depois abrir 3 a 1. Entretanto, o espanhol depois aproveitou duas chances de quebra e assim assegurou a vantagem inicial de 6/4.

Na segunda parcial, o panorama de equilíbrio mudou drasticamente, com Nadal obtendo duas quebras seguidas para abrir 4 a 0. O russo chegou a devolver um break point, mas depois o tenista número 1 do mundo voltou a ganhar um game no serviço do adversário e partiu tranquilamente rumo ao 6/1 que liquidou a partida.

Outro espanhol que se garantiu nas oitavas de final em jogo encerrado há pouco em Montecarlo foi Tommy Robredo. Ele derrotou o francês Julien Benneteau por 2 sets a 1, de virada, com 4/6, 6/0 e 6/1, e assim se credenciou para encarar na próxima fase o canadense Milos Raonic, oitavo cabeça de chave.