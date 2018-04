Rafael Nadal leva susto, mas vence 1.º jogo em Roland Garros

PARIS - Rafael Nadal tomou um susto, mas confirmou o seu favoritismo na estreia do Torneio de Roland Garros, nesta segunda-feira. Em busca de seu oitavo título do Grand Slam francês, e do quatro seguido no saibro parisiense, o tenista espanhol chegou a ser derrotado por 6/4 pelo alemão Daniel Brands no primeiro set, mas depois venceu as parciais seguintes por 7/6 (7/4), 6/4 e 6/3 para ir à segunda rodada.

Com o triunfo por 3 sets a 1, Nadal enfrentará na próxima fase o vencedor do confronto entre o eslovaco Martin Klizan e o norte-americano Michael Russell, também programado para ser encerrado nesta segunda-feira.

Franco atirador diante do maior tenista de saibro do mundo, o atual 59.º colocado do ranking da ATP começou o confronto desta segunda de forma agressiva e, com 80% de aproveitamento no primeiro saque, não teve o serviço quebrado nenhuma vez no primeiro set e aproveitou o único break point cedido por Nadal na parcial para garantir a vantagem de 6/4.

E Brands também surpreendeu ao levar a disputa do segundo set ao tie-break, no qual o espanhol fez valer a sua maior categoria para abrir 7/4 e empatar o confronto.

O terceiro set seguiu equilibrado como os anteriores, mas Nadal desta vez aproveitou uma de duas chances de quebrar o saque do alemão e, ao salvar três break points, assegurou o 6/4 que o fez virar o jogo.

Já na quarta parcial, Brands não conseguiu ameaçar o saque de Nadal nenhuma vez e o espanhol converteu dois de três break points para fechar a partida em 6/3.

OUTROS JOGOS

Uma série de outras partidas já foram encerradas nesta segunda-feira na chave de simples de Roland Garros. Em um delas, o francês Jo-Wilfried Tsonga confirmou a sua condição de sexto cabeça de chave ao estrear batendo o esloveno Aljaz Bedene por 3 sets a 0, com parciais de 6/2, 6/2 e 6/3.

Assim, Tsonga se credenciou para enfrentar na segunda rodada o ganhador da partida entre o finlandês Jarkko Nieminen e o francês Paul-Henri Mathieu, também prevista para ser encerrada nesta segunda.

O croata Marin Cilic, o espanhol Nicolás Almagro e o japonês Kei Nishikori, respectivos 10.º, 11.º e 13.º cabeças de chave, também estrearam com vitória neste dia de confrontos. O primeiro deles arrasou o alemão Philipp Petzschner por 6/1, 6/2 e 6/3. Já o tenista da Espanha tomou um susto diante do austríaco Andreas Haider-Maurer ao perder o primeiro set por 6/4, antes de ganhar os seguintes por 6/4, 6/3 e 6/3. Nishikori, por sua vez, atropelou o canadense Jesse Levine por 6/3, 6/2 e 6/0.

O francês Julien Benneteau e o espanhol Tommy Robredo, também cabeças de chave, foram à segunda rodada ao bater respectivamente o lituano Ricardas Berankis (3 sets a 1) e o estoniano Juergen Zopp (3 a 0). Já o espanhol Feliciano López despachou o seu compatriota Marcel Granollers, 31.º pré-classificado, por 3 sets a 2 na estreia.