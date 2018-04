Rafael Nadal leva susto, mas vence Gulbis e avança em Roma

ROMA- O espanhol Rafael Nadal deu mais uma prova de sua persistência nesta quinta-feira e, depois de ser atropelado no primeiro set, buscou a virada diante do letão Ernests Gulbis. De virada, o número 5 do ranking mundial venceu por 2 sets a 1, com parciais de 1/6, 7/5 e 6/4, em 2h37min de partida, e garantiu vaga nas quartas de final do Masters 1000 de Roma.

Nadal começou a partida irreconhecível, ao mesmo tempo que Gulbis estava impecável, com um saque consistente e subidas à rede que minavam o jogo do adversário. Após vencer com tranquilidade o primeiro set, o letão seguiu embalado, mas o espanhol reagiu, equilibrou a partida e, no momento de decisão, cresceu para cima de seu adversário e conseguiu fechar.

A última parcial foi muito parecida com a segunda. Nadal seguia com dificuldade no saque do adversário, mas conseguiu uma quebra, que foi rapidamente devolvida. Quando o jogo se aproximou do momento decisivo, o espanhol novamente mostrou porque é o quinto melhor do mundo. Ele precisou superar os 15 aces de Gulbis para alcançar a vitória.

O resultado mantém o ótimo retrospecto de Nadal neste ano, desde que voltou de lesão no joelho. Foram sete finais para o espanhol em 2013, com cinco títulos conquistados. Em busca de sua sexta conquista na temporada, ele terá pela frente nas quartas de final em Roma o vencedor do confronto entre seu compatriota David Ferrer e o alemão Philipp Kohlschreiber.

Em outro jogo já encerrado desta quinta-feira, o argentino Juan Martín Del Potro, cabeça de chave número 7 do torneio, foi surpreendido e caiu diante do francês Benoit Paire. O número 36 do ranking mundial venceu por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (7/3), e garantiu vaga nas quartas de final, na qual enfrentará o vencedor do duelo entre Jeremy Chardy e Marcel Granollers.