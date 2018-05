Rafael Nadal nega desânimo para a final da Copa Davis

O espanhol Rafael Nadal teve na semana passada, em Londres, uma das piores semanas de sua carreira. O número 2 do ranking perdeu suas três partidas no ATP Finals, disputado em Londres, e terminou em último lugar do seu grupo. O mau desempenho, no entanto, não desanimou o tenista, que diz estar motivado para a final da Copa Davis - a Espanha recebe a República Checa a partir de sexta-feira.

"Em Londres o tipo de piso não me ajudou, mas tenho de ser realista. Não joguei no meu melhor nível. Mas agora estou aqui, e todos veem que estou treinando duro, com o máximo de atitude. Não estou desanimado e fico feliz por poder ajudar meu país a ganhar a final", disse.

Em 2008, Nadal sofreu com tendinite nos joelhos e não conseguiu disputar a decisão da Davis contra a Argentina. Mesmo sem ele, os espanhóis conseguiram conquistar o mais importante torneio por equipes do tênis mundial.