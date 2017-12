Rafael Nadal perde e está fora do Torneio de Queen´s

O tenista espanhol Rafael Nadal, atual tricampeão de Roland Garros, foi surpreendido nesta sexta-feira e eliminado nas quartas-de-final do Torneio de Tênis de Queen´s, disputado na grama, ao perder para o francês Nicolas Mahut por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 7/6 (7/0). Número dois do mundo, Nadal teve seu saque quebrado no 11.º game da primeira parcial e acabou em desvantagem. No segundo set, ele desperdiçou cinco break points e acabou caindo no tie-break por fáceis 7 a 0. Por causa da chuva, os dois tenistas já haviam jogado na manhã desta sexta-feira pelas oitavas. Nadal fez 2 a 0 em Max Mirnyi, enquanto Mahut bateu pelo mesmo placar o croata Ivan Ljubicic - os dois jogos tiveram parciais de 7/6 (7/3) e 6/3. Ainda pelas quartas, o francês Arnaud Clement venceu o croata Ivo Karlovic por 7/5 e 6/4. Ele será o adversário de Mahut nas semifinais de Queen´s. Já o norte-americano Andy Roddick, cabeça número dois, bateu o croata Marin Cilic por 6/4 e 7/6 (7/5). Agora, ele pegará o russo Dmitry Tursunov, que precisou de três sets para derrotar o chileno Fernando González, com 6/3, 6/7 (5/7) e 6/4. Mello cai na Suíça O tenista brasileiro Ricardo Mello foi eliminado nesta sexta-feira nas quartas-de-final do torneio challenger de Lugano, na Suíça. Ele perdeu para o francês Olivier Patience por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 3/6 e 7/5. "O jogo foi muito parecido. Ele [Patience] teve uma quebra no primeiro set e eu tive uma no segundo. A diferença foi que no terceiro set joguei muito com o segundo saque e no 5/6 acabei dando essa chance e ele soube aproveitar bem", lamentou Ricardo Mello.