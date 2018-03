Rafael Nadal perde para Ferrero e cai na estréia em Roma

Atual tricampeão e principal favorito ao título do Masters Series de Roma, o espanhol Rafael Nadal perdeu nesta quarta-feira para o compatriota Juan Carlos Ferrero, e foi eliminado em sua estréia no torneio. A primeira derrota de Nadal em quadras de saibro neste ano aconteceu em apenas dois sets, com 7/5 e 6/1, em 1h54 de partida. Veja também: Novak Djokovic vence em estréia e vai às oitavas Nadal, cabeça-de-chave número 2, havia reclamado no início da semana da maratona de jogos que a ATP montou para a temporada de saibro deste ano. Ele queixava-se da seqüência de torneios - Montecarlo, Barcelona, Roma, Hamburgo e Roland Garros -, que disputaria nos meses de abril e maio, praticamente sem descanso entre eles. O desgaste de Nadal ficou evidente após o quinto game do segundo set. Perdendo por 4 a 1 para Ferrero, ele solicitou atendimento médico queixando-se de dores no pé direito. Pelo menos duas lesões na sola do pé do jogador foram flagradas pela transmissão do torneio. Com curativos e uma espécie de bota montada pelos médicos com esparadrapos e faixas, ele retornou à partida, mas perdeu os dois games seguintes e foi eliminado. A vitória de Ferrero nesta quarta-feira é apenas a segunda em oito jogos contra Nadal. Agora, ele segue para as oitavas-de-final e tenta repetir o título que conquistou em 2001 quando venceu o brasileiro Gustavo Kuerten na decisão.