Rafael Nadal quer disputar os Jogos Olímpicos de Pequim

Em entrevista ao jornal espanhol Marca, o número 2 do mundo, Rafael Nadal, deixou claro que seu objetivo para 2008 é a disputa dos Jogos Olímpicos de Pequim, e não assumir o primeiro posto do ranking da ATP, que é do suíço Roger Federer. "Eu sinto uma motivação especial pelos Jogos Olímpicos. É um evento que tem uma importância de um "Grand Slam" ou de uma Copa Davis, e é um título muito difícil de se ganhar, pois acontece apenas de quatro em quatro anos", disse o espanhol. Com a cabeça em Pequim, Nadal não se mostrou muito motivado por destronar Roger Federer do topo do ranking da ATP. "Eu não me importaria passar mais 50 anos como sendo o número 2 do mundo", afirmou.