Rafael Nadal supera último teste médico antes de voltar a jogar

BARCELONA - O espanhol Rafael Nadal superou nesta quarta-feira o último teste médico ao qual foi submetido antes de seu retorno ao circuito profissional. Fora das quadras desde o fim de junho, por causa de uma lesão crônica no joelho esquerdo, o tenista esteve presente em uma clínica de Barcelona, onde comprovou estar praticamente recuperado do problema que o fará ficar afastado das quadras até fevereiro, quando voltará a atuar em competições oficiais.

"Os testes confirmaram que a recuperação de Rafa evolui favoravelmente. Medicamente estamos na fase final e os resultados são muito satisfatórios. A volta ao circuito é esperada segundo o previsto", afirmou Ángel Ruiz-Cotorro, médico pessoal de Nadal e responsável pelos serviços de medicina da Real Federação Espanhola de Tênis, que supervisionou os testes desta quarta.

Nadal foi submetido a uma ultrassonografia no patelar do seu joelho esquerdo e, quase pronto para voltar a atuar sem restrições, ele poderá fazer o seu retorno ao circuito profissional no Brasil Open, que acontecerá entre os dias 11 e 17 de fevereiro, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo.

Principal atração desta edição do torneio brasileiro, Nadal ainda estuda a sua possível participação no Torneio de Viña del Mar, que ocorrerá no Chile entre 4 e 10 de fevereiro. Caso retorne apenas no Brasil Open, o espanhol fará no País uma volta às quadras bastante esperada, pois ele acabou amargando a ausência em competições importantes no ano passado, como o Jogos Olímpicos de Londres, o US Open e a final da Copa Davis, e agora ficou fora do Aberto da Austrália, primeiro Grand Slam desta temporada, que está sendo realizado em Melbourne.