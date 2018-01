Rafael Nadal vai às semifinais O tenista espanhol Rafael Nadal nem precisou jogar dois sets inteiros para garantir nesta sexta-feira sua vaga nas semifinais do Torneio de Barcelona. O espanhol - que se transformou num dos principais favoritos ao título - enfrentou o argentino Agustin Calleri e venceu com facilidade o primeiro set (6/2). No segundo, quando vencia por 3 games a 0, o argentino abandonou alegando contusão nas costas. Nas semifinais, Nadal vai enfrentar o checo Radek Stepanek, que um pouco antes venceu o jovem suíço Stanislas Vavrinka por 2 sets a 1, parciais de 3-6, 6-3 e 6-2. Na abertura da rodada, Juan Carlos Ferrero já havia eliminado o também argentino Gastón Gaudio (6-4, 4-6 e 6-3). Na semifinais, ele vai enfrentar o vencedor do confronto entre o bielo-russo Max Mirnyi e o russo Nikolay Davydenko.