Rafael Nadal vence com facilidade e avança à decisão em Doha

EFE

DOHA - O espanhol Rafael Nadal não teve dificuldades para conquistar mais uma vitória e chegar à sua primeira final de um torneio oficial em 2010. Nesta sexta-feira, ele venceu o sérvio Viktor Troicki por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/3, pelas semifinais do ATP de Doha, no Catar.

Nadal não deu chances a Troicki desde o início da partida, e dominou as trocas de bola no fundo da quadra. O espanhol, número 2 do ranking, não conseguiu encaixar bem o primeiro saque - teve 62% de aproveitamento -, mas destacou-se nas devoluções, vencendo 57% dos pontos no saque do sérvio.

Com a vitória, Nadal completou sua terceira partida na temporada sem perder um único set. O adversário do espanhol na decisão do ATP de Doha sairá do confronto entre o suíço Roger Federer, líder do ranking mundial, e o russo Nikolay Davydenko.

Caso enfrente Federer, Nadal encerrará um longo período sem jogar contra o rival - em 2009, eles duelaram apenas duas vezes. No histórico do confronto, o espanhol leva vantagem de 13 a sete. Diante de Davydenko, o retrospecto mostra oito jogos, com quatro vitórias para cada tenista.