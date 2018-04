Rafael Nadal vence Djokovic pela Masters Cup de Xangai

O espanhol Rafael Nadal venceu nesta quinta-feira o sérvio Novak Djokovic por 2 sets a 0. Com o placar, ele avançou para as semifinais da Masters Cup de Xangai, na China. Nadal, que venceu por duplo 6/4, foi beneficiado pelo compatriota David Ferrer, que bateu o francês Richard Gasquet no outro jogo do Grupo Dourado. Número dois do mundo, Nadal derrotou um desmotivado Djokovic, que deixa Xangai com três derrotas e sem ao menos vencer um set em sua primeira participação em uma Masters Cup. O espanhol não foi ameaçado em nenhum momento do jogo, e logo de cara abriu uma vantagem de 4/1 no primeiro set. Mesmo tendo seu saque quebrado uma vez, o tenista conseguiu manter o domínio da parcial, que terminou fechando em 6/4, em 47 minutos. No segundo set, Djokovic tentou mudar a cara da partida, e teve duas oportunidades de quebra no oitavo game, que terminou não aproveitando, dando a chance para Nadal reagir e voltar a fazer 6/4, fechando o jogo em 2 sets a 0. Atualizado às 11 horas para acréscimo de informação