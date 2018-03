Rafael Nadal vence e passa à semifinal O espanhol Rafael Nadal se classificou, nesta sexta-feira, à semifinal do Masters Series de Roma, na Itália, ao vencer o tcheco Radek Stepanek por 2 sets a 1 - parciais de 5/7, 6/1 e 6/1. Nadal, 7º colocado no ranking mundial de entradas da ATP, encara na semifinal o compatriota David Ferrer, que mais cedo derrotou o também espanhol Alberto Martín. A vaga na semifinal confirma a ascensão de Rafael Nadal no circuito mundial de tênis. Nesta temporada, o espanhol conquistou quatro títulos - Costa do Sauípe, Barcelona, Acapulco e Masters Series de Monte Carlo - e perdeu na final do Masters Series de Miami para o suíço Roger Federer. O outro confronto de semifinal será entre o americano André Agassi, que bateu o eslovaco Dominik Hrbaty, e o vencedor do jogo entre o argentino Guillermo Coria e o espanhol Fernando Verdasco.