Rafael Nadal vence fácil na estréia O tenista espanhol Rafael Nadal não econtrou nenhuma dificuldade em suia estréia no US Open - último Grand Slam da temporada, que começou a ser disputado nesta segunda-feira em Nova York. cabeça-de-chave número 2, Nadal venceu o norte-americano Bobby Reynolds por 3 sets a zero. As parciais foram de 6-3, 6-3 e 6-4. Na próxima rodada, ele enfrenta o vencedor do confronto entre o norte-americano Scoville Jenkins e o suíço George Bastl. Pela chave feminina também deu a lógica. A belga Kim Clijsters, cabeça-de-chave número 4, não teve problemas e derrotou a alemã Martina Mueller em dois sets: 6-1 e 6-2. Serena Williams eliminou a chinesa Chan Yung-Jan (6-1 e 6-3) e a eslovaca Daniela Hantuchova venceu a francesa Camille Pin (6-3 e 6-1).