Rafael Nadal vence Johansson e alcança 69.ª vitória seguida O tenista espanhol Rafael Nadal não teve problemas para derrotar nesta quinta-feira o sueco Thomas Johansson por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/4, em partida válida pelas oitavas-de-final do ATP de Barcelona, competição que distribui cerca de R$ 2,3 milhões em prêmios. Foi a 69.ª vitória seguida obtida por Nadal em quadra de saibro. Ele não perde nesta superfície desde abril de 2005, quando caiu diante do russo Igor Andreev. O espanhol busca o 20.º título na carreira e o terceiro em Barcelona - na última semana, ele levou o tri de Montecarlo. O adversário de Nadal nas quartas será o italiano Potito Starace, que surpreendeu ao derrotar o argentino Juan Ignacio Chela, cabeça número oito, por 2 a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (12/10). Em outro jogo, o espanhol David Ferrer, cabeça cinco, derrotou o sérvio Boris Pasanski por 6/2 e 7/5. Outros jogos desta quinta-feira Guillermo Canas (ARG) venceu Pablo Andujar (ESP) - 7/5 e 6/3 David Nalbandian (ARG) venceu Carlos Moya (ESP) - 6/4 e 6/3 Nikolay Davydenko (RUS) venceu Filippo Volandri (ITA) - 7/6 (7/5) e 7/6 (8/6) Agustin Calleri (ARG) venceu Tommy Robredo (ESP) - 6/4, 2/6 e 6/3 Oscar Hernandez (ESP) venceu Jarkko Nieminen (FIN) - 6/1, 6/7 (6/8) e 6/3 Atualizado às 16 horas