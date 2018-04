Rafael Nadal vence mais um italiano e avança em Doha

O espanhol Rafael Nadal não teve problemas para se garantir nas quartas de final do Torneio de Doha, que dá 250 pontos ao campeão no ranking da ATP. Nesta quarta-feira, ele derrotou o italiano Potito Starace por 2 sets a 0, com um duplo 6/2, em 1 hora e 12 minutos.

Veja também:

Federer vence sem sustos e avança às quartas em Doha

Para triunfar sobre Starace, Nadal contou com um bom aproveitamento nos break points - converteu quatro das cinco chances que teve para quebrar o serviço do rival. E com o domínio do jogo não teve o seu saque ameaçado durante os dois sets.

Nadal já havia eliminado um tenista italiano na sua estreia em Doha, ao superar Simone Bolelli com um duplo 6/3. Agora, o espanhol vai duelar com o belga Steve Darcis, número 122 do mundo, e que joga em Doha após passar pelo qualifying. Ele eliminou o marroquino Younes El Ayanoui nesta quarta-feira.

O russo Nikolay Davydenko, cabeça de chave número 3 em Doha, também se classificou às quartas de final. Ele derrotou o suíço Marco Chiudinelli por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, em 1 hora e 23 minutos. Seu próximo adversário sairá do jogo entre o croata Ivo Karlovic e o alemão Benjamin Becker.