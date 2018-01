Rafter bate Agassi e é o 1º finalista O tenista australiano Patrick Rafter garantiu hoje sua vaga na final do Torneio de Wimbledon ao derrotar o norte-americano André Agassi por 3 sets a 2 - parciais de 2/6, 6/3, 3/6, 6/2 e 8/6, em cerca de três horas de jogo. Agassi teve a partida na mão no quinto set, quando estava com 5 a 3 no placar e sacava para fechar. Rafter reagiu; quebrou o serviço o norte-americano e chegou à vitória de maneira espetacular. No ano passado, Patrick Rafter também chegou à final, mas perdeu para Pete Sampras. O australiano espera agora, o vencedor da partida entre o britânico Tim Henman e o croata Goran Ivanisevic, que jogam ainda nesta sexta-feira.