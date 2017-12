Rafter chega às semifinais em Halle O tenista australiano Patrick Rafter venceu o suíço Roger Federer por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, e 7/6 (8/6) e 7/6 (7/4), e garantiu vaga nas semifinais do Torneio de Halle, na Alemanha. Outro semifinalista que já está definido é o francês Fabrice Santoro, que derrotou o alemão Lars Burgsmueller por 2 a 0, com 7/6 (7/3) e 6/4.