Rafter desiste e Guga vence jogo O australiano Patrick Rafter não resistiu ao desgaste físico e à uma contusão no cotovelo direito, que o incomodou durante todo o segundo e terceiro sets, e abandonou a partida contra o tenista brasileiro Gustavo Kuerten. Com a desistência, o Brasil sai na frente no confronto contra a Austrália por 1 a 0 pelas quartas-de-final da Copa Davis. No momento em que Rafter deixou a quadra, Guga tinha a vantagem de 2 a 1, depois de perder o primeiro set por 6-4, vencer o segundo pelo mesmo placar e virar o jogo por 7-6 (7/1). Na volta para o quarto game, o australiano não teve mais condições de jogo e seguiu rapidamente para os vestiários. Em instantes, o tenista Fernando Meligeni vai enfrentar o australiano Lleyton Hewitt pela segunda partida do dia.