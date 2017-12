Rafter é finalista em Indianápolis O tenista australiano Patrick Rafter chega a sua quarta final consecutiva em torneios da temporada norte-americana. Depois de ter perdido o título, domingo passado para Gustavo Kuerten, no Masters Series de Cincinnati, agora garantiu sua vaga na decisão do ATP Tour de Indianápolis, ao vencer o russo Marat Safin por 2 sets a 1, parciais de 6/3, 3/6 e 7/6 (8/6). Ele também foi derrotado nas decisões de Montreal e Wimbledon. Este jogo foi bastante equilibrado e Rafter mostrou a eficiência de seu estilo saque e serviço para superar a regularidade de Marat Safin, que com esta campanha em Indianápolis, revela estar recuperado e em condições de disputar títulos importantes, novamente. Para chegar a final, Rafter passou Michael Tabara, Kristian Pless, Max Mirnyi e Marat Safin. Enquanto Rafter mostra que ainda é um dos melhores jogadores do circuito nas quadras rápidas, o tenista russo Marat Safin deixou a quadra sem muito a reclamar, a não ser um terrível erro no match point. A bola estava bem junto a rede e mesmo assim acertou o golpe dando a vitória de presente ao australiano. Mas, por outro lado, esta boa campanha em Indianápolis devolve a confiança a este jogador às vésperas do US Open, torneio em que defende o título de 2000.