Rafter e Hewitt treinam para duplas Os australianos Patrick Rafter e Lleyton Hewitt treinaram duplas nesta terça-feira em Florianópolis, deixando claro que jogarão no sábado. Hewitt mostrou seu jeito: reclamou, fez escândalos, gritou por simples erros durante as trocas do bola. É de se imaginar a agitação que irá fazer na sua estréia na sexta-feira.