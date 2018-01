Rafter e Hewitt vão enfrentar Brasil O capitão da equipe australiana na Copa Davis, John Fitzgerald, anunciou hoje que a dupla que enfrentará o Brasil nas quartas-de-final do torneio será formada por Patrick Rafter e Lleyton Hewitt. Ontem Rafter abandonou a partida contra Gustavo Kuerten, por causa de uma contusão no cotovelo direito, quando perdia do brasileiro por 2 sets a 1. A desistência do australiano colocou em dúvida a sua participação no jogo de duplas. A disputa entre Brasil e Austrália está empatada em 1 a 1. A dupla brasileira será formada por Gustavo Kuerten e Jaime Oncins.