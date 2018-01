Rafter e Hewitt vencem o primeiro set Os australianos Patrick Rafter e Lleyton Hewitt saíram na frente no confronto de duplas com os brasileiros Gustavo Kuerten e Jaime Oncins e venceram o primeiro set da partida por 7 a 6. Os australianos chegaram a estar ganhando por 5 a 2, mas os brasileiros reagiram e estiveram perto de fechar o set. Rafter e Llewitt, no entanto, conseguiram se impor. A entrada de Llewit no lugar de Wayne Arthurs uma surpresa. Quem corria risco de não jogar era Patrick Rafter, que na sexta-feira desistiu do jogo contra Guga por causa de uma contusão. Rafter e Hewitt já jogaram juntos em Miami e foram campeões em duplas em saibro, em Hamburgo, no ano passado.