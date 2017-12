Rafter e Kafelnikov ganham em Londres O tenista australiano Patrick Rafter estreou com vitória no torneio de Wimbledon, em Londres. Ele venceu o checo Daniel Vacek por 3 sets a 0, parciais de 6/2, 7/6 (9/7) e 6/3. Outro que ganhou nesta terça-feira foi o russo Yevgeny Kafelnikov, que derrotou Yong-II Yoon (Coréia do Sul) também por 3 a 0 (6/4, 6/2 e 6/4). Em outros jogos disputados, o francês Fabrice Santoro derrotou o argentino Mariano Zabaleta por 3 sets a 0 (7/5, 6/1 e 6/3), o alemão Nicolas Kiefer superou o espanhol Alex Caltarava por 2/6, 6/3, 6/1 e 6/4, o checo Slava Dosedel ganhou do seu compatriota Jan Vacek por 7/5, 6/1, 1/6 e 7/6 (7/5) e Cedric Pioline (França) eliminou Michal Tabara (República Checa) por 6/2, 6/3 e 7/5.