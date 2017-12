Rafter vai à final em Montreal O australiano Patrick Rafter vai disputar a final do Torneio de Montreal com o romeno Andrei Pavel neste domingo, em Toronto. Rafter garantiu a vaga na final após vencer nas semifinais deste sábado o francês Fabrice Santoro, por 2 sets a 0, com parciais de 6-2 e 6-2. Pavel chegou na final depois que seu adversário, o alemão Tommy Haas desistiu no segundo set por causa de dores nas costas.