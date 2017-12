Rafter vence Hewitt e é o 1º finalista O australiano Patrick Rafter garantiu sua vaga na final do Master Series de Cincinnati (EUA) ao derrotar neste sábado o seu compatriota Lleyton Hewitt por 2 sets a 0. As parciais do jogo foram de 6/4 e 6/3. Com a vitória, Rafter chegou à sua terceira final consecutiva. Nas duas anteriores, não foi feliz. Na primeira delas, em Wimbledon, foi derrotado pelo croata Goran Ivanisevic e, na semana passada, perdeu para o romeno Andrei Pavel, na final do Master Series de Montreal. Na final de Cincinnati, marcada para este domingo, Rafter vai enfrentar o vencedor da partida entre o brasileiro Gustavo Kuerten e o britânico Tim Henman. Esta partida começa às 20 horas (de Brasília) deste sábado.