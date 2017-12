Ranking: Capriati encosta em Hingis A liderança da suíça Martina Hingis no ranking mundial da WTA está cada vez mais ameaçada. A tenista norte-americana Jennifer Capriati reassumiu nesta segunda-feira a segunda posição no ranking com 4.721 pontos e reduziu a diferença para 621. Pela primeira vez em 13 anos, a Espanha não tem nenhuma tenista entre as 20 melhores, já que Arantxa Sánchez e Conchita Martínez caíram, respectivamente, para a 21ª e 22ª posições. Veja as 10 melhores da WTA: 1. Martina Hingis (SUI) 5.342 pontos 2. Jennifer Capriati (EUA) 4.721 3. Lindsay Davenport (EUA) 4.544 4. Venus Williams (EUA) 4.342 5. Kim Clijsters (BEL) 2.883 6. Justine Henin (BEL) 2.707 7. Monica Seles (EUA) 2.551 8. Amelie Mauresmo (FRA) 2.480 9. Nathalie Tauziat (FRA) 2.235 10. Serena Williams (EUA) 2.125