Ranking confirma ascensão de Ferrero A vitória do tenista espanhol Juan Carlos Ferrero sobre Gustavo Kuerten na final do Torneio de Roma, neste domingo, produziu mudanças no ranking mundial. Na Corrida dos Campeões, o espanhol subiu para a vice-liderança, posição que até a semana passada era ocupada pelo brasileiro. Guga caiu para terceiro. A liderança do ranking continua com o norte-americano André Agassi. Os 10 primeiros do ranking da Corrida dos Campeões - que leva em conta apenas a atual temporada - são os seguintes. 1. Andre Agassi (EUA), com 427 pontos 2. Juan Carlos Ferrero (ESP), 291 3. Gustavo Kuerten (BRA), 289 4. Sebastien Grosjean (FRA), 218 5. Lleyton Hewitt (AUS), 186 6. Arnaud Clement (FRA), 183 7. Yevgeny Kafelnikov (RUS), 182 8. Jan-Michael Gambill (EUA), 175 9. Roger Federer (SUI), 174 10. Patrick Rafter (AUS), 173