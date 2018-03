Ranking confirma liderança de Guga O brasileiro Gustavo Kuerten - que estreou com vitória nesta segunda-feira no Torneio de Roland Garros - se manteve na liderança do ranking de Entradas - a classificação da ATP que leva em conta o desempenho do tenista nas últimas 52 duas semanas. Guga acumula 4.150 pontos, contra 3.765 do russo Marat Safin, o segundo colocado. O norte-americano André Agassi é terceiro, com 3.595 pontos. Fernando Meligeni é agora o 99º no ranking de Entradas. Veja os 10 primeiros do ranking da ATP. 1 - Gustavo Kuerten (BRA) 4.150 pontos 2 - Marat Safin (RUS) 3.765 3 - Andre Agassi (EUA) 3.595 4 - Juan Carlos Ferrero (ESP) 2.830 5 - Pete Sampras (EUA) 2.815 6 - Lleyton Hewitt (AUS) 2.615 7 - Yevgueni Kafelnikov (RUS) 2.605 8 - Patrick Rafter (AUS) 2.215 9 - Magnus Norman (SUE) 2.035 10 - Sebastien Grosjean (FRA) 2.030