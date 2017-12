Ranking da WTA: Clijsters ameaça Henin Com o título no Torneio de Paris, no último final de semana, a belga Kim Clijsters reduziu a diferença que a separava da líder do ranking mundial da WTA, a sua compatriota Justine Henin-Hardenne. Clijsters chegou aos 6.616 pontos, contra 7.324 da líder. Em sua primeira participação no torneio francês, Clijsters derrotou na final a francesa Mary Pierce. Ela é a primeira jogadora belga a conquistar esse título.